Marie Reno, Christine Berrou, Olivia Moore et Lisa Perrio en spectacle à la Salle Nougaro

La Salle Nougaro organise une soirée Please Stand Up en compagnie de Marie Reno, Christine Berrou, Olivia Moore et Lisa Perrio ce vendredi 1er mars.

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… après une deuxième saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 3 du plateau PLEASE STAND-UP !

PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. Au programme à la Salle Nougaro, Marie Reno, Christine Berrou, Olivia Moore et Lisa Perrio !

Infos : https://sallenougaro.com/