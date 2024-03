Concours. Gagnez vos places pour le spectacle les Souliers Rouges à Toulouse !

Partager Facebook

Le Casino Barrière Toulouse accueille le spectacle « Les Souliers Rouges » signé Marc Lavoine et Fabrice Aboulker le samedi 9 mars. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

L’adaptation libre du conte de Hans Christian Andersen vous raconte l’histoire d’Isabelle, une jeune fille au coeur pur, qui monte à Paris pour tenter d’accomplir son rêve devenir danseuse Étoile.

Victor, chorégraphe réputé de l’Opéra, a décidé de se lancer dans un projet insensé : monter le ballet maudit « Les Souliers Rouges ». La légende dit que le diable hante depuis toujours les couloirs de l’Opéra au sujet de ce ballet, et qu’il y aurait caché une paire de ballerines rouges. Ces chaussons magiques portent en eux un piège : » Celle qui les chaussera connaîtra la renommée mais devra renoncer à l’amour, sinon la malédiction sera terrible. » Victor cherche sans relâche son héroïne et comme dans Cendrillon, les ballerines choisissent leur Étoile, la ravissante Isabelle… Le ballet connaît la gloire.

Pourtant, Victor sait que le diable ne le laissera pas vivre le succès aussi facilement. Ben, un jeune et beau journaliste, tombe amoureux d’Isabelle et la met, malgré lui, à l’épreuve… Une féerie musicale pour toute la famille.

Ce spectacle musical arrive donc à Toulouse ce 9 mars sur une mise en scène de Jeremie Lippamn et des paroles/musiques signées de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker. Un projet de longue date enfin incarné sur scène par un joli casting composé de Céleste Hauser, Guilhem Valayé et Benjamin Siksou.

Toulouseblog vous invite à découvrir ce spectacle au Casino Barrière !

Infos : bleucitron.net