Toulouse : Pas de jogging sur les berges !

Avec le beau temps, le confinement est parfois difficile car on a envie de se balader ou de faire un petit footing dans un parc ou sur les berges de la Garonne et du Canal. Mais, il faut le savoir toutes les berges et parcs sont interdits en vertu d’un arrêt préfectoral.

En effet, tous les parcs, jardins, zones vertes et bases de loisirs comme La Ramée sont interdits au public à partir du samedi 21 mars 2020. Cela concerne également les City-stades, SkateParks et les aires de jeux. Cela va pour les joggeurs comme les marcheurs. La police toulousaine a annoncé que des amendes sont encourues par les « rebelles » qui veulent courir malgré les interdictions.