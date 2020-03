Babbel propose des cours gratuits aux étudiants de toute la France

Partager Facebook

12 millions d’élèves et 2,6 millions d’étudiants à la maison, l’occasion de pouvoir poursuivre l’apprentissage des langues étrangères .

Le gouvernement français a demandé la suspension des cours dans toute la France, touchant directement 12 millions d’élèves et 2,6 millions d’étudiants. Tous ignorent encore la date de réouverture des établissements. Pour remédier à ce préjudice causé aux étudiants, Babbel utilise ses ressources numériques en offrant des cours gratuits à tous les étudiants français. Cette mesure a été prise pour soutenir les jeunes, obligés de rester à la maison, afin de les aider à pratiquer et améliorer leurs compétences linguistiques. Ainsi, tout étudiant de plus de 18 ans bénéficiera d’un accès gratuit à Babbel et pourra mettre ce temps à profit pour apprendre une nouvelle langue.

Pour commencer à apprendre, il suffit aux étudiants de se rendre sur: