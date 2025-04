Toulouse : MC Solaar annonce une seconde date complète au Bikini !

Partager Facebook

L’annonce est tombée ! Face à une demande exceptionnelle, le boss du rap français, MC Solaar, ajoute une seconde date complète à son passage au Bikini de Toulouse : rendez-vous le mercredi 16 avril 2025 à 20h30 !

On ne l’arrête plus ! Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de marquer la scène francophone de son empreinte unique. Avec son style particulier, poétique et ludique, il s’est imposé comme l’une des plus belles plumes du rap français et a véritablement démocratisé le mouvement en France.

Fort de multiples distinctions, dont 5 Victoires de la musique et de nombreux disques d’or, MC Solaar présente en 2024 son nouvel album : « Triptyque : Lueurs Célestes ».

L’artiste est de retour sur scène avec une tournée de dates complètes, et il sera en concert au Bikini à Ramonville le 16/04/2025. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’expérience MC Solaar en live !

Infos Pratiques :

Date : Mercredi 16 avril 2025 à 20h30

Lieu : Le Bikini

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr