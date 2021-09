Toulouse. Le Triathlon des Roses de retour ce weekend !

Partager Facebook

Le 8° Triathlon des Roses de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer du sein à l’occasion de Octobre Rose prend place ce dimanche 26 septembre aux Argoulets, à Toulouse.

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer organise pour la 8e année consécutive le Triathlon des Roses : une course féminine et solidaire pour lutter contre le cancer du sein et aider la recherche dans ce domaine. Cette nouvelle édition, qui s’est déroulé à Paris le weekend dernier et se déroulera à Toulouse le 26 septembre prochain, est parrainée par Denis Brogniart, animateur de l’émission Koh-Lanta. Le Triathlon des Roses, prélude à la campagne d’Octobre Rose, propose aux femmes de participer à un défi sportif et solidaire autour d’un triple objectif : collecter, informer, sensibiliser.

L’année dernière, malgré la crise sanitaire, elles étaient près de 250 à prendre le départ à Toulouse et près de 200 à participer à l’édition parisienne. L’édition toulousaine s’organisera cette année autour d’un 100 m nage libre, suivi de 6 km à vélo et de 2 km de course à pied.

Depuis sa création en 2014, le Triathlon des Roses est placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Et cette nouvelle édition ne fera pas exception ! Ainsi, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer invite toutes les femmes à relever ce challenge sportif entre amies, en famille ou entre collègues.

Inscriptions ouvertes pour le Triathlon des Roses sur la page www.toulouse.triathlondesroses.fr