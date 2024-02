Le Flashback Café au coeur de la 30e édition du Printemps du Rire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion des 30 ans du festival Printemps du Rire, le Flashback Café sera au centre des animations durant un mois pour fêter cet anniversaire.

Durant le Printemps du Rire, le Flashback Café est le théâtre d’une programmation riche et variée remontant à la création du festival d’humour. Et pour ses 30 ans, les deux partis ont vu les choses en grand. Des animations tous les soirs, du 08 mars au 07 avril, sont à retrouver au Flashback Café, chacune tournée sur une année de ces 3 dernières décennies. Un parfait retour dans le temps, de 1994 à 2024, ou sont à retrouver des soirées à thèmes. Blind tests, DJ’s sets, présences d’artistes comme Didier Super, Nico en Vrai, les Encombrants ou encore soirée “jeune talents”, pour découvrir les nouveaux noms de l’humour, ces prochains jours s’annoncent fous.

“ Par hasard, un café pas comme les autres rencontre un festival pas comme les autres. Il y a un anniversaire à fêter pour l’un, un lieu à encore faire découvrir pour l’autre. Alors ça donne 31 jours de folie avec 31 jours de surprises dedans ! Le tout dans 1 lieu unique pour 1 anniversaire unique. “ Mary – Directrice du PDR

Un lieu culte à Toulouse

Le Flashback Café, inauguré simultanément à Toulouse et Marseille en septembre 2023, est né de la furieuse envie d’un groupe de passionnés qui souhaitaient proposer un lieu atypique, multiculturel, multi-public et surtout multi-events au coeur de la ville Rose. Forts de leurs rencontres et de leurs expériences, ils imaginent un véritable lieu de vie. Des événements ont lieu toute l’année dans ce lieu hybride notamment avec la venue d’humoriste connus ou des scènes ouvertes. Alors quoi de mieux qu’une programmation spéciale humour pour le Printemps du Rire 2024 ?

Infos et réservations : leprintempsdurire.com