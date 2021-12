Toulouse. La restauration du Capitole se poursuit !

Partager Facebook

Les travaux se poursuivent sur les façades latérales et dans les salles après plusieurs mois sur la façade principale du Capitole de Toulouse.

Le chantier de sécurisation et restauration de la façade principale du Capitole, qui mesure plus de cent mètres de long et n’avait pas connu de rénovation depuis 1988, est désormais achevé. Les profondes dégradations suite au mouvement de « gilets jaunes » ont été traitées dans le même temps. Ce chantier, prévu en trois phases, a été allongé du fait de la pandémie et s’est par ailleurs révélé plus complexe que prévu.

Prochaines étapes pour l’embellissement du Capitole

Les façades latérales

Cette opération de rénovation patrimoniale aborde désormais une nouvelle phase avec la restauration des façades latérales. La préparation de chantier est en cours avec un début de montage de l’échafaudage rue du Poids de l’Huile jusqu’à la trêve de Noël. Les travaux débuteront en janvier rue du Poids de l’Huile, jusqu’en avril, et se poursuivront rue Lafayette de mai à octobre.

La mise en valeur des salles historiques

A l’intérieur du Capitole, d’autres travaux ont débuté depuis l’été dernier, pour restaurer la salle Henri Martin, aux décors monumentaux. Ils sont actuellement menés par l’extérieur de la verrière, en très mauvais état, pour la résolution d’un problème d’infiltrations, le renforcement de la charpente et le remplacement de la couverture.

Parallèlement, dès janvier prochain, les travaux intérieurs de la salle porteront sur une remise en peinture, une révision des éclairages et la restauration des fresques. Ces vastes toiles dans la tradition impressionniste et pointilliste, qui s’articulent en deux compositions – la vie paysanne et la vie citadine – ont été réalisées au début du 19ème par le peintre Henri Martin, donnant son nom à l’ex-salle des pas perdus.

La durée totale de ce chantier est de 10 mois, jusqu’en avril 2022.

La rénovation des salles historiques comprend également le remplacement des portes-fenêtres de la salle des Illustres, afin d’en améliorer le bilan énergétique. Compte tenu de la fréquentation et des célébrations qui s’y déroulent, ces travaux sont envisagés en plusieurs temps, au premier trimestre 2022.

Enfin, une restauration des œuvres peintes de la salle du Conseil municipal est en phase d’étude, s’agissant d’un lieu classé Monument Historique, pour des travaux à l’horizon fin 2022. Deux tableaux majeurs y figurent : L’entrée de Louis XI à Toulouse d’Antoine-Marie Roucolle et Molière et Goudouli d’Edouard Debat-Ponsan.

Une remise en valeur de la statue d’Henri IV, qui surmonte le portail de l’hôtel de Ville, sera également réalisée.

La Mairie de Toulouse investit à hauteur de 2M€ pour l’entretien de ce patrimoine emblématique de Toulouse, au cœur de la célébration des mariages, et ne pas le laisser se dégrader.