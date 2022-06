Toulouse fait son Carnaval samedi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi 4 juin, le Carnaval de Toulouse fait son retour pour notre plus grand bonheur dans les rues de la ville rose.

Après 2 ans d’absence en raison de la situation sanitaire, le grand défilé du Carnaval de Toulouse est enfin de retour ! Retrouvez les chars et ensembles défilants d’ici et d’ailleurs. Et pour l’occasion, un dress code est mise à l’honneur : Tous en Rose !

C’est donc tous en rose que les toulousains rejoindront le COCO, organisateur de l’événement, pour parader de la rue de la République aux Allées Jean-Jaurès . Il y aura donc de la musique, des rires et de la joie toute la soirée. Départ à 19h30 avec vos plus beaux déguisements.

Infos pratiques : https://carnavaldetoulouse.fr/