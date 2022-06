Alexandre Roumat rejoint Toulouse jusqu’en 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après Ange Capuozzo, Arthur Retière et Paul Graou, c’est désormais le 3ème ligne de l’Union Bordeaux Bègles qui rejoint les rangs du Stade Toulousain. Il sera lié au club jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.

Alexandre Roumat est l’un des hommes forts du pack bordelais depuis maintenant 5 saisons. Grâce à ses 198cm, il fait partie des meilleurs preneurs de balles en touches du Top 14 : il est d’ailleurs la cible principale des lanceurs de l’UBB et le 2ème meilleur contreur de son équipe lors de l’exercice en cours. Néanmoins, les qualités du natif de Dax ne se résument pas à ce secteur de la conquête. Alexandre possède également une aisance technique qui lui permet d’apporter beaucoup dans le jeu offensif.

Révélé très jeune sous les couleurs du Biarritz Olympique, où son père, Olivier, avait également évolué entre 1998 et 2003, Alexandre a déjà accumulé une expérience conséquente à seulement 24 ans. Il est passé par toutes les catégories jeunes des Equipes de France depuis les U16 et a glané un titre de Champion d’Europe U18, accompagné de ses futurs partenaires : Peato Mauvaka, Selevasio Tolofua, Lucas Tauzin et Arthur Retière !