Zaza Fournier et Alexis HK pour trois soirées à Toulouse

La salle du Bijou de Toulouse invite Zaza Fournier et Alexis HK pour trois soirées exceptionnelles les 8, 9 et 10 juin prochain.

Zaza Fournier et Alexis HK sont l’un et l’autre venus tester au Bijou leurs nouvelles chansons cette saison face à un public nombreux et curieux. Pour fêter la fin de saison, la salle leur av proposé de créer un spectacle 100 % éphémère autour de leurs chansons. Après seulement 3 petites journées de répétition, ils vous présenteront un concert totalement inédit, composé selon leur humeur du moment. Trois soirées uniques que nous ne saurons que trop vous recommander !

Info et réservations : www.le-bijou.net