Toulouse. Deuxième Sessions Curios avec Girls Don’t Cry en mars !

L’année ne fait que commencer pour Les Curiosités ! Peu de temps après l’annonce du retour avec une première date, les revoilà pour présenter les Sessions Curio #2 qui prendront place le vendredi 24 mars de 23h55 à 5h30. Toujours avec cette ambition de faire découvrir différent.e.s artistes et leurs univers, cette deuxième édition se distinguera de la première notamment grâce à son format club et son partenariat avec Girls Don’t Cry.

Porté par La Petite, Girls Don’t Cry regroupe à la fois un média, un festival et divers événements à l’approche intersectionnelle et inclusive. Si le manque de visibilité des artistes femmes est à l’origine de leur combat (et le principe derrière leur programmation), leur concept entier s’assure de bousculer les normes et les mentalités autour du genre à travers les arts et la culture.

Pour cette date avec Girls Don’t Cry, une belle programmation avec Sherelle, Gigi FM, Olympe 4000 et #130E0A.

Infos : www.lebikini.com