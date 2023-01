Tour des Stades : Découvrez les résultats des clubs toulousains ce week-end !

Partager Facebook

Découvrez les résultats des clubs toulousains dans ce week-end de sports. Petit tour des stades !

Dans notre tour des stades, on notera les qualifications en 8e de finale de la Champions Cup du Stade Toulousain et en 8e de finale de Coupe de France du TFC, la belle victoire du Toulouse BC à l’extérieur. Malheureusement, pas mal de défaites. Les Spacer’s , le TMB et le TBHC ne trouvent pas les solutions pour s’imposer en ce début d’année 2023.

Champions Cup : Le Stade Toulousain recevra en 8e de finale

Déjà qualifié pour les 8e de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain terminait la phase de poule avec la réception du Munster. Le choc face à la Province Irlandaise a tenu ses promesses. Toulouse marque d’entrée de jeu pour compter un 8-0 au bout de quelques minutes. Sauf que le Munster a fait travailler son paquet d’avants pour revenir au score puis prendre la marque (11-13). Réduits à 14 pendant 10 minutes, les irlandais craquent et laissent la victoire aux toulousains (20-16).

Les toulousains recevront les sud-africains des Bulls le 1er avril en 8e de finale. En cas de victoire, ils accueilleront leurs possibles adversaires en quart mais pas en demi-finale.

Coupe de France : Le TFC en 8e de finale !

Pas de soucis pour les violets qui s’offrent un 8e de finale en Coupe de France en battant l’AC Ajaccio (2-0). Opposés aux corses samedi, les toulousains ont fait la différence à l’heure de jeu pour s’offrir une nouvelle qualification grâce à deux buts de Z. Aboukhlal (66′) et R. Ratao (70′) .

Elite 1 : Le Stade Toulousain s’incline, le match de Blagnac reporté

Le derby de la Garonne a tourné en faveur du Stade Bordelais samedi (29-13). Les toulousaines n’ont pas su trouver les occasions pour s’imposer dans ce déplacement compliqué chez les leadeuses de la Poule A. Avec deux victoires et deux défaites, Toulouse pointe à la 4e place.

De son côté, leader de la poule B, Blagnac a vu son match reporté en raison des conditions météos en Auvergne. Mais les blagnaquaises restent plus que jamais en tête.

Hockey : Nouvelle défaite pour le TBHC

Annoncé comme un match particulièrement indécis, ce duel entre 2 formations en quête de rebond dans ce championnat aura tourné en faveur des Sangliers Arvernes (5-2). Même si les bélougas ont bien débuté le match, ils céderont dans les actes suivants pour finalement perdre la rencontre. Les play-offs sont encore possibles, il ne faut rien lâcher pour les toulousains.

Volley : Défaite à Chaumont pour les Spacer’s Toulouse

Samedi, en déplacement, Toulouse a eu du mal à prendre un set à l’équipe de Chaumont (3-0, 25/20 26/24 25/14). Toujours dans la batailles, les toulousains n’ont pas su prendre les points aux moments forts.Avec ce mauvais résultat, Toulouse bloque désormais en bas du classement de Ligue A. Les play-offs semblent loin.





Basket Féminin : Nouvelle défaite pour le TMB

Pour son premier match à domicile en 2023, le TMB n’a pas su créer l’exploit face à Villeneuve-D’Ascq, leader de la Ligue (55-78). Toulouse connait un début de saison très compliqué et il faudra se relancer à Charleville-Mézières le 28 janvier.

Basket : Le Toulouse BC s’impose à l’extérieur

Bonne opération pour les toulousains. Le TBC a su s’imposer aux Sables en Vendée (85-71) dans un superbe match de basket. Les rouges et jaunes, portés par les 23 points de Cédric André, se relancent avant la réception de Tours le 24 janvier au Petit Palais des Sports.