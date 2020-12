Toulouse. Deux concerts en live et en streaming dirigés par Tugan Sokhiev

L’Orchestre national du Capitole dirigé par Tugan Sokhiev propose deux nouveaux livestream les 18 et 31 décembre 2021 vu qu’on ne peut toujours pas retourner en salle.

Suite aux annonces gouvernementales du 10 décembre 2020, l’Orchestre national du Capitole poursuit la diffusion de ses concerts en live et en streaming, afin de maintenir le lien avec son public.

Fort du succès rencontré lors des précédentes diffusions, qui réunissaient le guitariste Thibaut Garcia ou bien encore les pianistes Bertrand Chamayou et Nicholas Angelich, l’Orchestre national du Capitole propose deux nouveaux concerts live accessibles gratuitement à tous, les 18 et 31 décembre à 20h.

À la baguette, le directeur musical de l’ONCT, Tugan Sokhiev nous entraînera tout d’abord dans la magie du cinéma, avec un voyage à travers quelques-unes des musiques les plus populaires du 7e art. Il nous offrira ensuite une belle occasion d’achever l’année en musique avec le concert du Nouvel An et quelques pages intemporelles issues des quatre coins de la planète.

Les concerts des 18 et 31 décembre seront disponibles en streaming, respectivement jusqu’au 31 janvier et 13 février.

Quand voir les lives :

> Samedi 18 décembre à 20h

Tugan Sokhiev fait son cinéma

> Jeudi 31 décembre à 20h

Le Nouvel An de Tugan Sokhiev

Où voir les lives :

ONCT www.facebook.com/ONCToulouse

FR3 Occitanie ww.facebook.com/France3Occitanie/

Mairie de Toulouse www.facebook.com/Toulouse

ET YOUTUBE

ONCT www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q