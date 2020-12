Le FENIX Toulouse prolonge trois joueurs clés !

Partager Facebook

Bonnes nouvelles du côté du FENIX Toulouse. Trois joueurs clés ont été prolongé : Jef Lettens, Maxime Gilbert et Nemanja Ilic.

Alors qu’on a évoqué le départ plus que probable de Philippe Gardent à la tête de l’équipe, le FENIX Toulouse continue de préparer l’avenir en confirmant trois talents pour les saisons à venir. Ainsi Jef Lettens prolonge jusqu’en 2023, Maxime Gilbert et Nemanja Ilic jusqu’en 2024.

Ces 3 nouvelles reconductions de contrat s’ajoutent à celles d’Ayyoub Abdi et de Luc Steins qui ont aussi prolongés leurs contrats avec Toulouse et qui permettent d’ores et déjà au club de se positionner avec des objectifs précis, forts et adaptés pour les saisons à venir.

