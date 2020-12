Pour Noël, offrez un chèque cadeau Box Office

Partager Facebook

Pour les fêtes de Noël, dans un contexte très exceptionnel, Box Office propose de vous procurer des Chèques Cadeau pour les spectacles et concerts à Toulouse.

La période est difficile pour le milieu du spectacle vivant. Si on vous conseille toujours de réserver vos prochaines sorties, il y a un autre moyen de soutenir l’économie locale. Et Box Office propose un Chèque Cadeau, le moyen le plus sur pour se faire et faire plaisir.

Pour ne pas vous tromper sur le spectacle idéal pour lui, pour elle, pour votre famille ou vos proches pensez aux chèques cadeaux Box Office ! Simple, rapide, et utilisable jusqu’à un an après sa date d’achat, le cadeau idéal qui permettra de choisir parmi plus de 60 000 événements partout en France.

Retrouvez le chèque cadeau d’une valeur de 30 euros ici !

Et toujours toutes les dates : www.box.fr