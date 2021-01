Toulouse. Détours de Chant 2021 se maintient en partie

Partager Facebook

Le festival Détours de Chant 2021, qui devait avoir lieu du 26 janvier au 6 février, maintient, pour l ‘instant sa deuxième semaine.

Vingtième anniversaire spécial pour ce très beau festival qu’on aime tendrement. Détours de Chant doit faire face à la situation mais garde un espoir. Suite aux dernières annonces gouvernementales, la première semaine du festival est malheureusement annulée. Rendez-vous désormais à Toulouse du 2 au 6 février prochain.

Une douzaine de dates sont maintenus en février en espérant une réouverture des salles en France. Avantage du festival : un cadre intimiste pour les artistes. Ainsi Kuzylarsen, Julie Lagarrique, Moonlight Benjamin, Lombre, Kijoté ou encore Miossec Paamath, Pierre-Antoine et Jules Box entre autres joueront dans des salles à taille humaine sur plusieurs dates et dans des mesures particulières. On pourra les voir au Théâtre des MAzades, à la Cave Po, au Centre Henri Desbals, ou encore au Théâtre Sorano et au Bijou.

Croisons les doigts, soyons optimistes pour que ce 20e anniversaire puisse se faire sur une semaine.

Infos et programmation : www.detoursdechant.com