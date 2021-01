Report des concerts de PNL à Toulouse

Partager Facebook

Rendez-vous désormais les 24 et 25 septembre 2021 au Zénith de Toulouse.

Suite à la situation sanitaire actuelle, les concerts de PNL initialement prévus les vendredi 12 et samedi 13 février 2021 sont contraints d’être reportés respectivement au vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 au Zénith Toulouse Métropole à 20h00″

Les billets restent valables pour les dates de report : les billets pour le 04 juin 2020 et le 12 février 2021 seront valables le 24 septembre 2021, et les billets pour le 05 juin 2020 et le 13 février 2021 seront valables le 25 septembre 2021.

Pour les demandes de remboursement, les spectateurs sont invités à contacter le point de vente auprès duquel ont été achetés les billet avant le 15 avril 2021.

Plus d’infos : www.bleucitron.net