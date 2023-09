Toulouse à Table fête la 10ème édition du Grand Banquet de la place du Capitole

Partager Facebook

Pour la 10 édition du Grand Banquet de la place du Capitole, Toulouse à Table propose quatre horaires pour déguster le fameux Cassoulet ce samedi 9 septembre 2023.

C’était le 26 septembre 2014. Dans le cadre de la Fête Nationale de la Gastronomie, Guy Pressenda lançait un évènement toulousain inédit, dédié à la cuisine et aux valeurs du sud- ouest : Le Festival Gourmand Toulouse à Table. « L’idée était de rassembler le plus grand nombre autour de notre patrimoine gastronomique et de nos produits régionaux ; également de créer du lien social autour des plaisirs de la Table ». En 10 ans, c’est 283 événements réalisés, 102 jours de festivité et plus de 377 250 festivaliers.

Samedi, les 10 ans du Grand Banquet

Ce n’est donc pas sans une certaine fierté, que l’équipe de bénévoles de Toulouse à Table s’apprête à souffler les 10 bougies du festival, samedi 9 septembre 2023, à l’occasion de son évènement phare : Le Grand Banquet Toulousain, organisé en plein cœur de la ville rose, sur la place du Capitole. Au menu ? le véritable cassoulet de Toulouse (traditionnel ou végétarien) servi dans une cassole individuelle en terre cuite. « L’occasion de revenir aux fondamentaux de la cuisine toulousaine et de mettre en lumière notre fameux cassoulet cuisiné avec des haricots du Lauragais (IGP), de la saucisse de Toulouse (Label rouge), du confit de canard et du jarret de porc d’Occitanie. De 500 personnes les premières années, nous sommes montés en puissance depuis 2018 jusqu’à 2500 convives » explique Guy Pressenda.

Un événement pour tous explique son créateur. « Le Grand Banquet vise le grand public, y compris les Toulousains qui vont peu ou pas du tout au resto. Grâce à nos partenaires (notamment l’interprofession IVSO) , nous proposons un menu à 25 euros (apéritif, entrée, cassoulet, fromage, dessert, eau minérale et un verre de vin compris). En raison de la Coupe du Monde de Rugby, la jauge de cette 10ème édition est fixée à 2000 personnes. Dépêchez-vous de réserver ! »

4 menus et 4 horaires

Le Grand Banquet de la place du Capitole se déroulera samedi 9 septembre 2023 avec 4 menus et 4 horaires de services au choix : 18h30 ou 19h30 ou 20h30 ou 21h30. Et le « CLICK AND COLLECT » avec votre cassoulet au choix à emporter. Retrait le 09/09/23 entre 16h30 et 21h à la tente Toulouse à Table ! (située à l’angle de place du Capitole et de la rue Lafayette)

Réservations : https://billetterie.festik.net/toulouseatable/