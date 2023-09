Bars, pubs, restaurants, écrans géants…Où voir la Coupe du Monde de Rugby à Toulouse ?

Partager Facebook

A l’occasion du début de la Coupe du Monde de Rugby en France, Toulouseblog a sélectionné les lieux où voir les matchs à Toulouse : pubs, bars, écrans géants !

Comme rien ne vous échappe, vous savez que la Coupe du Monde de rugby débute ce vendredi 8 septembre avec l’affiche France – Nouvelle Zélande au Stade de France. Un départ pour deux mois d’affrontement entre les meilleurs équipes de l’Ovalie. Deux mois pour rêver de décrocher le trophée Webb Ellis. Un trophée décroché uniquement par l’Angleterre (2003), la Nouvelle Zélande (1987, 2011, 2015 ), l’Australie (1991, 1999) et l’Afrique du Sud (1995, 2007, 2019).

A Toulouse, cinq rencontres auront lieu au Stadium de Toulouse. Mais pour voir les matchs plusieurs possibilités. Bien entendu avec des ami-e-s ou de la famille à la maison, mais plusieurs lieux de Toulouse et ses environs proposent des soirées au rythme du mondial.

Dans les bars/pubs de Toulouse

Voici une petite sélection des bars et pubs où voir la Coupe du Monde de Rugby à Toulouse et ses alentours. (Il y en manque certains, n’hésitez pas à nous le dire)

Chez Tonton, place Saint Pierre

Flashback Café, Toulouse

Bar Basque, place Saint Pierre

Le Goerges and Dragon Pub, Place du Peyron

Le De Danu, rue du Pont Guilhemery

The Black Lion, Toulouse

Le London Town, Rue des Prêtres

Le Dubliner’s, avenue Marcel Langer

The Melting Pots, Toulouse

O’Briens Pub , Toulouse

Connexion Live, Toulouse

Le Frog ans Rosbif, rue de l’Industrie

Le Social, Toulouse

Le Botanist, boulevard maréchal leclerc

La Voile Blanche, allées Foulques

L’Envol Côté Plage, à Balma

Brennan’s Bar de Castelginest

Brennan’s Snug à Seilh

Le Détente, Cugnaux

Le Ribouldingue, Blagnac

Amafolia, Balma

Le Rest O Bar, Grenade

Ecrans Géants pour le match France – Nouvelle Zélande

Pour l’ouverture de la rencontre, Toulouse et plusieurs villes de la région proposent des écrans géants. Si dans la ville rose, tout le monde aura rendez-vous dans la Fan Zone à la Prairie des Filtres avec des foods trucks, des animations, et plus de 40 000 personnes attendus, on pourra aussi voir le match ailleurs.

A Aucamville, c’est la fête du village avec pour l’occasion un écran géant sur la place Jean Bazerque avec la retransmission de France – Nouvelle Zélande. Tout comme à Gagnac sur Garonne sur la Place de la République, à Saint Gaudens, à Villefranche de Lauragais place Gambetta ou à Bruguières avec des animations au Complexe Sportif de la ville. Les matchs de la France seront eux retransmis sur l’Esplanade de la Mairie à Ramonville.

Et aussi à l’ouverture des halles de la Cartoucherie

Les trois matchs phares de la Coupe du monde de rugby du week-end seront retransmis en direct sur un grand écran intérieur, dont le très attendu France / Nouvelle-Zélande du vendredi soir à 20h.