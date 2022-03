Top 14 : Le Stade Toulousain retrouve le Top 6

Partager Facebook

Le Stade Toulousain a su se reprendre dimanche soir face au leader du Top 14. La jeunesse de Toulouse a pris le bonus offensif à Montpellier (35-10) et s’offre un retour dans les six premiers.

C’était la dernière journée avec un doublon. La réception du leader en prime. A Ernest Wallon, dimanche soir, Toulouse a mis les intentions et a élevé son niveau de jeu pour étouffer le MHR. Au courage, et malgré quelques fautes de main, les toulousains ont inscrit 5 essais par les intermédiaires de Mallia, Médard, Page-Relo, Tauzin et Germain.

La jeunesse toulousaine a fait preuve de talent avant le retour des internationaux auteurs du Grand Chelem avec l’équipe de France. Avoir dominé Montpellier de la sorte prouve que Toulouse est encore là. Ce bol d’oxygène avant le sprint final permet au Stade de retrouver la 5e place du Top 14.