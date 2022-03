Ce lundi, Gaetan Roussel au Bikini de Toulouse

Partager Facebook

Gaetan Roussel sera finalement en concert au Bikini ce 21 mars 2022 avant un retour à l’automne prochain.





Gaëtan Roussel a sorti le 19 mars 2021 Est-ce que tu sais ?, un album acoustique fort et fascinant nous faisant découvrir 11 titres entre tubes pop et chansons intemporelles, enregistrés avec bonheur entre Paris et la Provence.

Aujourd’hui, dans cet album solo, Gaëtan Roussel cultive une nouvelle page, splendide et forte, où chaque titre va rester profondément en vous.

Après tant de belles images simples, après tant de photos musicales qui nous ont évoquées, tant de situations et de moments d’émotions comme des bulles légères, cette fois, Gaëtan s’attache à pousser au bout son écriture et les textes. Mettre tous les mots sur les douleurs, les doutes et les espoirs, les bonheurs et les humeurs. La simplicité bouleversante des musiques et de la production, la force et une certaine rage de vivre au fond de la gorge, donnent une vraie puissance émouvante à la voix et aux mots.

Un récit musical porté par une interprétation sans pareille que l’artiste invite son public à découvrir sur scène au cours d’un premier rendez-vous ce 21 mars puis un second rendez-vous toulousain le 11 octobre 2022 au Bikini !