Top 14 : Le Stade Toulousain prend le meilleur sur Montpellier (25-7)

Dimanche à Ernest Wallon, pour le derby de l’Occitanie, le Stade Toulousain a pris la victoire bonifiée face à Montpellier (25-7) sans les internationaux des deux côtés.

Après avoir chuté de peu au Racing 92 le weekend passé, le Stade toulousain devait retrouver la victoire pour ne pas être décroché au classement. Face à Montpellier, et sans les internationaux retenus avec le XV de France, les stadistes ont montré un grand réalisme en première période tout d’abord avec un essai de Holmes pour son retour et un essai de Pagès sur un exploit de Cheslin Kolbe. Le break n’est quand même pas fait et il faudra que la jeune garde toulousaine offre le bonus offensif par l’intermédiaire de Tauzin et Lebel. Nadolo tentera de donner un peu d’espoir aux héraultais mais bien trop tard.

Avec ce résultat, Toulouse reste au contact avec une 6e place et 40 points. La Rochelle, troisième, n’est qu’à deux points des stadistes. Prochaine rencontre, samedi 29 février, sur la pelouse de l’Aviron Bayonnais (11e) avant un break et le retour à la compétition le 21 mars avec la réception de Lyon.

Le résumé du film en vidéo :

https://youtu.be/IJMbTZnVLsA