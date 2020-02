Ligue 1 : Lourde défaite du TFC à Lille (3-0)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Toulouse s’est logiquement incliné sur la pelouse de Lille (3-0). Les toulousains filent droit en Ligue 2.

Les Lillois ouvrent donc le score dans les premières minutes grâce à Loic Rémy (1-0,2e). Le buteur nordiste doublera la mise juste avant la pause (2-0,39e). Toulouse est KO sur place. Et on ne voit pas comment les violets peuvent revenir tant le LOSC domine son sujet et que Toulouse n’y est pas.

Et si ce n’est pas tout, Lille clôt la rencontre. Relance manquée de Mauro Goicoechea, qui se traduit par le troisième but lillois, par Renato Sanches, à la suite d’un bon travail d’Osimhen (3-0). Avec cette défaite, Toulouse file presque en Ligue 2 avec 13 points après 26 journées à 14 points de Nimes (18e).

Prochaine rencontre pour le TFC, samedi 29 février au Stadium de Toulouse face au Stade Rennais (4e).