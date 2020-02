Concours : Gagnez vos places pour ASA au Bikini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec un nouvel album, ASA sera en concert à Toulouse le 4 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

LUCID, le quatrième album d’ASA explore toute la palette des états passionnels, du plus doux au pire et du pire au détachement. Tout l’album ne parle que de l’amour sous toutes ses couleurs – la blessure, la joie, le plaisir, la complicité… L’amour espiègle dans Until We Try, la confiance quémandée dans You And Me and Stay Tonight, la fiancée qui ne voit pas arriver son promis pendant la cérémonie dans My Dear (Where Are You).

Et c’est pourquoi elle explore tous ces sentiments par lesquels nous passons tous un jour – fous, ivres ou écrasés d’amour. Comme toujours, depuis une douzaine d’années qu’elle est apparue dans le paysage, mi-grande sœur apaisante, mi- amie compréhensive, chantant plus nos vies que la sienne.

Asa sera en concert le 4 mars à Toulouse. Le Bikini et Toulouseblog vous offrent des places !

Asa en concert

Le 4 mars 2020

Le Bikini

www.lebikini.com