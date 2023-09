Top 14. Le Stade Toulousain confirme à Oyonnax

Partager Facebook

Une semaine après sa démonstration face à Montpellier, le Stade Toulousain, porté par un excellent Paul Graou, confirme sur la pelouse de Oyonnax (21-27) en ouverture de la 3e journée de Top 14.

Toulouse n’a pas tremblé ! Sur la pelouse synthétique de Charles-Mathon, le Stade Toulousain a confirmé sa prestation de la semaine passée face à Montpellier. Ce fut malgré tout compliqué à cause de l’indiscipline des Champions de France et des efforts des locaux qui les empêchent de prendre le point de bonus offensif.

Sans les internationaux retenus en sélection, et avec une équipe composé d’expérience et de jeunesse, Toulouse a donc réussi le joli coup de la 3e journée de Top 14. Porté par un Paul Graou de gala, les toulousains prennent rapidement la marque pour ne jamais lâcher le scoring malgré quelques retours d’Oyonnax. Le demie de mêlée toulousain inscrit deux essais (20e, 37e) et Tauzin marquera le sien avant la pause (37e).

Place désormais à une pause de deux mois avant de retrouver le Stade Toulousain en Top 14 face à l’UBB le 29 octobre. Avec neuf points pris en trois journées, les Champions de France ont tenu leur rang malgré les absences : Montpellier et Oyonnax n’ont pas su en profiter. Bayonne, si !