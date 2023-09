Super League Triathlon Toulouse : la France et Léo Bergère grands vainqueurs

Ce matin à Toulouse, la France s’est imposée lors de la Super League Triathlon. Le Français Léo Bergère, champion du monde en titre, remporte la course élite Homme et les Françaises Léonie Périault et Emma Lombardi sont sur le podium.

Ce dimanche matin, Toulouse vibrait au rythme de la Super League Triathlon. Une étape mondiale où les français-e-s ont brillé. L’épreuve féminine a vu Waugh, 24 ans, dominer dès la première des trois étapes Triple Mix, franchissant la ligne d’arrivée avec 46 secondes d’avance sur la favorite locale Leonie Periault en finale après un Enduro frénétique sur le circuit technique du centre-ville de Toulouse. Emma Lombardi complète le podium.

Léo Bergère s’impose à Toulouse

L’épreuve masculine a été tout aussi spectaculaire, avec la star française Leo Bergere excellant sur son sol devant le Britannique Jonny Brownlee et Henri Schoeman d’Afrique du Sud, avec une controverse sur l’erreur de transition de Hayden Wilde et un appel rejeté contre le résultat final. Le français de 27 ans, Champion du Monde 2023, a pris le contrôle de la dernière étape du Triple Mix, s’imposant sur les légendaires Brownlee et Schoeman.

