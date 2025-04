Concours : Gagnez vos places pour Fénix Toulouse Handball vs Montpellier le vendredi 2 mai 2025 à 20h00 au Palais des Sports de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Amateurs de handball, marquez vos calendriers ! Le vendredi 2 mai 2025 s’annonce électrique au Palais des Sports de Toulouse avec un match de gala exceptionnel. Le Fénix Toulouse Handball accueillera le prestigieux Montpellier Handball pour une confrontation qui promet étincelles et spectacle.

Ce choc au sommet mettra aux prises deux des équipes phares du handball français. Pour le Fénix, ce sera l’occasion de montrer sa détermination et son talent face à une formation montpelliéraine reconnue pour son palmarès et la qualité de son jeu. Les supporters toulousains sont attendus en nombre pour encourager leurs joueurs et créer une ambiance incandescente dans l’enceinte du Palais des Sports.

Que vous soyez un fervent supporter du Fénix, un passionné de handball ou simplement à la recherche d’une soirée sportive de haut niveau, ce match de gala est l’événement à ne pas manquer. Attendez-vous à des actions rapides, des buts spectaculaires et une intensité palpable sur le terrain.

Infos Pratiques :

Date : Vendredi 2 mai 2025 à 20h00

Lieu : Le Palais des Sports de Toulouse

Réservations :

Le Fénix Toulouse Handball