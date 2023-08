Top 14 : Le Stade Toulousain déroule face à Montpellier

Partager Facebook

Une semaine après sa déroute basque, le Stade Toulousain s’impose avec le point bonus face à Montpellier (38-13).

Les héraultais avaient en tête de réaliser un coup à Ernest Wallon en clôture de la deuxième journée de Top 14. Faut dire que sans 17 internationaux retenus pour la Coupe du Monde, Toulouse semblait, sur le papier, dépouillé en ce début de championnat de France. Dimanche soir, la jeune garde toulousaine associée à l’expérience des anciens et la fraicheur des jokers Coupe du Monde offrait le premier succès à Toulouse.

Défaits à Bayonne en ouverture, Toulouse se livre d’entrée de jeu face à Montpellier. Lebel ouvre la marque à la 6e minute de jeu avant un récital offensif en première période avec des essais de Gramont (14e) et Guitoune (19e et 32e). Les Champions de France déroulent avec deux nouveaux ballons aplatis en seconde période grâce à Ntamack (50e) et Barassi (77e). Jamais de la rencontre, Montpellier n’a su se montrer dangereux et la folie de la jeunesse toulousaine a dérouté son adversaire du jour.

Seule mauvaise nouvelle du côté d’Ernest Wallon, la blessure au coude droit de l’ouvreur Baptiste Germain.

Sans ses internationaux, Toulouse aura une dernière rencontre à Oyonnax samedi prochain avant une trêve de deux mois en raison de la Coupe du Monde.