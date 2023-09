Coupe Du Monde 2023 : 17 joueurs du Stade Toulousain y participeront !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une semaine, la Coupe du Monde débutera avec la rencontre France-Nouvelle Zélande à Paris. Pour cette 10e édition, le Stade Toulousain y participe avec 17 internationaux dans plusieurs équipes nationales.

L’heure des comptes. Alors que le Top 14 va se mettre en pause pendant deux mois en raison du mondial, nos regards se portent sur cette 10e Coupe du Monde, la 3e sur le territoire français, la première totalement en France. A Toulouse, on jettera un oeil aux performances des 17 internationaux retenus dans leur sélection (18 en comptant l’absence sur blessure de l’international français Romain Ntamack).

Les champions de France 2023 auront 10 joueurs en bleu avec Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch (de retour de blessure), Dupont, Ramos et Jaminet.

Six autres nations posséderont un rouge et noir dans son effectif avec la star montante Ange Capuozzo avec l’Italie, le centre Pita Ahki avec le Tonga, le troisième ligne Jack Willis avec l’Angleterre, le solide second ligne Richie Arnold avec l’Australie, et les deux arrières Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia avec l’Argentine. Sans oublier le nouveau pilier du Stade Toulousain, après la Coupe du Monde, Nepo Laulala avec la Nouvelle Zélande, première adversaire des bleus.

A noter que Toulouse n’est pas le club dans le monde avec le plus internationaux puisque le club Selknam Rugby au Chili en compte 27, le Leinster 19 ou encore le club de Super Rugby Moana Pasifika avec 17 joueurs.