Le FENIX Toulouse Handball renoue avec la victoire !

Après plus de trois semaines de disette, le FENIX Toulouse Handball a enfin renoué avec la victoire, et de quelle manière ! Ce samedi soir, pour la 24ème journée de Liqui Moly Starligue, nos Toulousains ont terrassé Istres sur le score de 39 à 32, dans un Palais des Sports en ébullition.

Un Début Timide, une Fin Explosive

La rencontre a démarré timidement pour le Fénix. Face à une équipe d’Istres déterminée et victorieuse face à Nantes récemment, les premières minutes ont été hésitantes. Mais la rigueur et le sérieux toulousains ont permis de maintenir la tête hors de l’eau, notamment grâce aux arrêts décisifs de Jef Lettens. À la mi-temps, le Fénix menait de deux petits points.

Le retour des vestiaires a été une véritable métamorphose. Un Fénix transformé, plus rapide et plus incisif, a pris d’assaut le terrain. L’entrée en jeu de Maxime Discamps, jeune talent du groupe, a dynamisé l’attaque toulousaine, surprenant Istres par des montées de balles fulgurantes. Le Fénix a creusé l’écart et n’a plus jamais regardé en arrière, s’imposant avec une marge confortable.

Lettens : « Le Collectif a Fait la Différence »

Après le match, le gardien Jef Lettens a souligné l’importance de l’esprit d’équipe : « Je crois que c’est le collectif qui a fait la différence ce soir. On a monté les ballons au bon moment, et vraiment bien contré leur jeu à 7 contre 6. On était très solide en défense, on a récupéré beaucoup de ballons, et les montées de balles ont fait le job je crois. Même si c’était poussif en première mi-temps, je crois qu’on retrouve des joueurs, il faut se caler à nouveau et installer une bonne dynamique. Je pense que les mecs ont bien réagi après Paris et là j’espère que c’est parti pour plusieurs matchs. »

Invaincus en 2025 au Palais des sports !

Cette victoire éclatante confirme l’invincibilité du FENIX Toulouse au Palais des Sports en 2025. Une performance qui galvanise l’équipe et ses supporters pour la suite de la saison !