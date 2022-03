TO XIII, Sunday Time, Beatbox, Rires…Que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Toulouse blog a sélectionné quelques idées de sorties pour ce weekend dans la ville rose !

TO XIII – Saints

Le Toulouse Olympique accueille Saint Helens ce samedi à 18h sur sa pelouse d’Ernest Wallon.

> https://www.toulouseblog.fr/to-xiii-saints-interview-de-sylvain-houles/

Le Printemps du Cinéma

Le Printemps du Cinéma est de retour après deux éditions annulées en raison de la Covid 19 les 20 et 22 mars. A Toulouse, les salles obscures attendent les spectateurs pour des séances à 4 euros.

> https://www.toulouseblog.fr/du-20-au-22-mars-le-printemps-du-cinema-est-de-retour/

Stade Toulousain – Montpellier

Ce dimanche 20 mars, le Stade Toulousain tentera de rester dans la course aux barrages en recevant le leader Montpellier à Ernest Wallon.

La Nuit du Slam

L’Espace Roguet, en partenariat avec l’association Contre-Courant, accueille cette année encore le festival « Nuits du slam » lors de la Semaine de la langue française et de la francophonie. La salle propose également un stage de création de 5 jours du 14 au 19 mars.

> https://www.toulouseblog.fr/la-nuit-du-slam-ce-samedi-a-toulouse/

La Fête du Court Métrage

Place au cinéma avec la Fête du Court Métrage qui se tiendra du 16 au 22 mars à Toulouse !

> https://www.toulouseblog.fr/cette-semaine-cest-la-fete-du-court-metrage-a-toulouse/

Sunday Time avec Joris Delacroix

En février, le Sunday Time, la gourmandise electro du Bikini, nous offrait un live d’Etienne de Crecy. Place désormais à une autre figure de cette scène si brillante : Joris Delacroix.

> https://www.toulouseblog.fr/joris-delacroix-au-bikini-gagnez-vos-places-sur-toulouse-blog-2/

Juline ce vendredi au Chorus

Ce vendredi 18 mars, la chanteuse Juline sera en concert au Chorus de Toulouse pour y présenter son nouvel album « Le Temps ».

> https://www.toulouseblog.fr/juline-en-concert-ce-vendredi-a-toulouse/

Soirée Beatbox au Metronum

L’Underground Beatbox Battle prend place au Metronum de Toulouse le samedi 19 mars 2022.

> https://www.toulouseblog.fr/soiree-beatbox-au-metronum-de-toulouse/

« Musée de quARTier, vos commerçants exposent »

14 oeuvres des collections des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse sont installées dans 14 commerces du quartier Saint-Aubin / Colombette.

> https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-le-musee-prend-quartier/

47 Ter ce samedi au Zénith de Toulouse

Le Quai des Savoirs et le Muséum participent à la Semaine du cerveau

Du 15 au 20 mars, le Quai des Savoirs et le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse s’associent à la manifestation. Cette année, alors que l’exposition Esprit critique, détrompez-vous ! rencontre un beau succès depuis son ouverture en décembre, le Quai des Savoirs a choisi de donner à cette semaine du cerveau une résonance toute particulière. On y parlera notamment des stratégies que déploie notre cerveau pour faire face à des problèmes nouveaux, prendre des décisions, faire des choix, se forger des opinions. Ces fameux biais cognitifs, qui nous sauvent de bien des situations, peuvent également altérer notre jugement. Au Muséum, autour de la saison Naturez-vous, on étudiera à la loupe les perturbateurs endocriniens contenus dans les matières plastiques de notre quotidien et les atteintes neurologiques qu’ils peuvent provoquer.

> https://www.museum.toulouse.fr/

Laura Cox au Bascala vendredi 18 mars

Ne manquez pas le quatuor sur la scène du Bascala en mars prochain ! Mené par Laura qui s’est fait connaître sur Youtube il y a plus de 10 ans, le groupe présentera son dernier album « Burning Bright » sorti en 2020. Les filles et la guitare sont le Saint Graal du Rock. Peut-on vraiment imaginer plus cool que Joan Jett, The Runaways, ou Suzi Quatro, pour ne citer qu’elles ?

> https://www.toulouseblog.fr/laura-cox-au-bascala-gagnez-vos-places-sur-toulouse-blog/

Le Printemps du Rire 2022

Le Printemps du Rire donnera le coup d’envoi de sa 28ème édition cette fin de semaine ! Du 11 mars au 10 avril dans toute la Haute-Garonne avec une programmation ecléctique pour tous les âges et tous les goûts !

> https://leprintempsdurire.festik.net/