Soirée Beatbox au Metronum de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Underground Beatbox Battle prend place au Metronum de Toulouse le samedi 19 mars 2022.

L’Underground Beatbox Battle est le rendez-vous incontournable du beatbox toulousain de l’association Underground Beatbox en coproduction avec le Metronum. Au programme de la soirée des battles et des showcases de haut niveau.

En famille, seuls ou entre amis, venez découvrir les nouveaux talents et profiter d’une soirée 100% musicale !

Le programme de la soirée :

19h30 : ouverture des portes

20h-23h30 : qualifications, battle, showcases et d’autres surprises…

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne : https://bit.ly/3roqsao

Participer aux battles !

Tu souhaites monter sur scène et participer au battle ? Ouvertes à tous et à toutes, les qualifications auront lieu au début de l’évènement pour déterminer le top 8 des meilleurs beatboxeurs. Attention, les places pour les qualifications sont limitées à 20 personnes ! Pour les modalités et l’inscription, remplis ce Google Form : https://bit.ly/3AXOOv5