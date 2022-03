A Toulouse, le musée prend quartier !

Partager Facebook

14 oeuvres des collections des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse sont installées dans 14 commerces du quartier Saint-Aubin / Colombette à l’occasion de l’expo « Musée de quARTier, vos commerçants exposent » !

Un Musée de quartier, telle est la proposition originale imaginée par Antoine Bères avec l’association Art & Quotidien et réalisée en partenariat avec les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse et l’Amicale des artisans et commerçants du quartier Saint-Aubin / Colombette. Avec ce projet participatif, les Abattoirs réaffirment leur présence au plus près du public et montrent une fois encore que l’art peut se vivre en dehors des lieux d’exposition traditionnels.

Un commerce – une oeuvre :

• Saveurs et Harmonie – Christine Morel, Pushkar, 1985

• Favoris boutique vintage – Patrick Galibert, Catherine Wessel, 1987-1988

• Colombette Optique – Robert Combas, La bataille des lapins jaunes est très violente, 1984

• Bloomy – Jacques Monory, Dream tiger, 1981

• Les P’tits Curieux – Yohann Gozard, Sans titre, 2012

• La Mômerie – François Saint-Pierre, L’Hérité, 1978

• La Bicyclette verte – Géraldine Lay, Genoux écorchés, 2011

• Ôz’Arts du Jour – Myriam Mechita, J’ai pris le chemin des dunes sans me retourner, 2020

• Gentlemen’ Beauty – Fleur Noguera, Denovian Levels, 2011

• L’Artisan encadreur – Catherine Viollet, Sans titre, 1987

• Racine Café – James Pichette, Toulouse, 1988

• Biofoodies Café – Simone Villemeur-Deloume, Le parachute, 1984 et Double béance, 1994

• La Mistinguette en salopette – Edouard Pignon, Sans titre, 1986

• Massembea – Richard Fauguet, Koons, 1997-2001

Rendez-vous jusqu’au 28 mai 2022 dans 14 commerces du quartier Saint-Aubin/ Colombette.