La Nuit du Slam, ce samedi à Toulouse

L’Espace Roguet, en partenariat avec l’association Contre-Courant, accueille cette année encore le festival « Nuits du slam » lors de la Semaine de la langue française et de la francophonie. La salle propose également un stage de création de 5 jours du 14 au 19 mars.

Dans le cadre de la 15ème édition des Nuits du Slam, l’association Contre-Courant propose un stage de création tout public autour du programme « Dis-Moi Dix mots ». Pendant une semaine, à raison de 2 heures par jour, trois modules seront proposés aux participants :

– « LA VOIX ET LE MOUVEMENT », animé par Maël KoT-Obs

Le lien intrinsèque entre la voix et le mouvement, ainsi que l’intention que l’on peut donner par le rythme, l’intensité et les gestes à une interprétation seront abordés. Les grands principes de l’éloquence et de la rhétorique orienteront le discours et y apporter des « images » et du « son ».

– « L’IMAGE ET L’EMOTION », animé par Abendsen

Entre jeux d’écriture, champs lexicaux des émotions, exploration du principe d’allégorie et effets de style, Abendsen accompagnera les participants dans l’écriture d’une suite d’images poétiques visant le partage avec les spectateurs.

– « MUSIQUE VOCALE IMPROVISEE », animé par Tô

Sonoriser les émotions, trouver des manières de communiquer sans les mots, c’est le défi que vous propose Tô dans cet atelier d’improvisation musicale et vocale.

Vous aurez l’occasion de développer des ambiances sonores vocales en rapport avec le sens et la musicalité du texte qui s’appuieront sur des principes tels que la mélodie, le rythme, ou encore l’ambiance…

La forme finale qui débouchera de ces ateliers sera interprétée lors de la Nuit du Slam à l’Espace

La Nuit du Slam – Samedi 19 mars 2022 de 17h à 23h

– 17h-18h30 : Scène ouverte en musique 1

Textes personnels, sans instruments ni accessoires, de 3 minutes maximum. Cette scène ouverte sera accompagnée du groupe Couples, composé des musiciens Laurent Avizou et Frédéric Cavallin.

Sur inscription : [email protected] / Traduction LSF

– 18h30-19h : Restitution du Stage de création « Eloquence, écriture & musicalité »

Les groupes ayant participé au stage de création auront l’occasion de présenter l’aboutissement de leur travail d’une semaine.

– 19h-20h30 : Scène ouverte en musique 2

Textes personnels, sans instruments ni accessoires, de 3 minutes maximum. Cette scène ouverte sera accompagnée du groupe Couples, composé des musiciens Laurent Avizou et Frédéric Cavallin.

Sur inscription : [email protected] / Traduction LSF

– 21h – 22h : Spectacle « Les monologues d’un code barre » de Jérôme Pinel & LaetitiaTual (adapté en langue des signes LSF)

Une table vide. Un homme débraillé arrive en chantant son blues. Il a raté son train. Il y a longtemps. Et depuis il attend…en collectionnant des objets qu’il trouve au hasard. Un peigne, un catalogue Aldi, des lunettes, une lampe torche… Voilà que le zigue se met à raconter les anecdotes des gens qui les ont tenus et tout le monde qui les entoure.

C’est dans ce canevas que Jérôme Pinel et Laëty Tual présentent toute une série de textes autour de la folie ordinaire dans une performance poétique.

– 22h-23h : Concert de Llimace (adapté en langue des signes LSF)

Llimace fait de la musique avec sa voix, son corps, et des fois, avec des instruments. Ses textes, chantés, rapés ou slamés abordent des thèmes de l’ordre du politique autant que de l’intime. Llimace n’aime pas se ranger dans un style musical.