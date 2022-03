TO XIII – Saints : Interview de Sylvain Houles

Le Toulouse Olympique accueille Saint Helens ce samedi à 18h sur sa pelouse d’Ernest Wallon. L’entraîneur Olympien, Sylvain HOULES exprime ses attentes et insiste sur la qualité de l’effectif des triples champions en titre à 5 jours de leur venue.

Sylvain, samedi c’est la réception de Saint Helens, que représente ce club pour toi ?

C’est ce qui se fait de mieux en Europe, que ce soit offensivement et défensivement. Ils font beaucoup d’efforts et mettent beaucoup d’intensité à chaque rencontre. Ils sont capables d’agresser l’adversaire durant quasiment 80 minutes, ce sont les triples champions en titre, donc il faut s’attendre à un gros match samedi pour nous.

Après le match face à Wakefield, comment te sens-tu ?

Forcément déçu de ne pas avoir ramené des points de Wakefield. Cela nous servira de leçon, le groupe a encore besoin de murir. Malgré un bon rythme et une grande intensité tout au long de la rencontre, il n’y aucun blessé à signaler, c’est une bonne chose pour nous.

Pour ce gros match samedi sur quoi va s’axer la préparation cette semaine ?

Mieux gérer les temps faibles, arriver à la fin de nos chaines et s’appuyer sur notre jeu au pied. Nous avons Lucas et Tony qui ont un très bon jeu au pied et il faut qu’ils l’utilisent davantage. Face à Wakefield nous ne sommes pas parvenus à aller au bout de nos chaines, nous jouions nos cinquièmes tenus à la main dans les 50 mètres. Ce sont des choses qu’il ne faudra pas refaire face aux Saints, car comme évoqué précédemment, ils ont l’habitude de mettre beaucoup de pression.

