Le toulousain Hugues Labiano au casting de la BD Go West Young Man

Le dessinateur Toulousain Hugues Labiano participe à ce projet éditorial exceptionnel regroupant les plus grands dessinateurs français !

Découvrez depuis le 3 Novembre 2021 en librairies Go West Young Man ! l’ambitieux western dirigé par Tiburce Ogier réunissant la crème des auteurs actuels autours d’une épopée historique à travers les États Unis ! On y découvre le toulousain Hugues Labiano (Matador, Black Op, les Quatre coins du monde).

En quatorze histoires, Go West young man retrace la conquête de l’Ouest américain, de 1763 à 1938. Des conflits des grands lacs au désert du Mexique, les destins se succèdent. Trappeurs et pionniers, tribus indiennes, desperados et prostituées vont se battre et survivre dans les grandes plaines, les villes champignons et les guerres interminables. Si les grands thèmes sont à l’honneur dans cet album, c’est le côté obscur des Hommes qui ressort, présentant avec un goût amer le rêve américain. Racisme, génocide indien, condition des femmes, guerres et misère. Go West young man est un hommage au western, mais un hommage lucide.

Une BD a découvrir chez Grand Angle.