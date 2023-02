Thomas Fersen en concert près de Toulouse

Partager Facebook

Thomas Fersen sera présent au Bascala Bruguières ce 3 février pour le Festival Détours de Chant 2023.

Thomas Fersen est de retour pour notre plus grand plaisir ce vendredi avec un nouveau spectacle dans lequel il alterne chansons et monologues en vers. Entre contes et fables, farces et poèmes, il remonte aux origines de sa vocation dans le quartier de Ménilmontant à la fin des années soixante. Humour et nonchalance qui jalonnent ses concerts depuis toujours sont ici affirmés en étendard.

Infos : spectacles.le-bascala.com