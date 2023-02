Le Cirque Aïtal s’installe à Blagnac

Partager Facebook

Le Cirque Aïtal retrouve le chapiteau au Parc des Ramiers Blagnac du 2 au 5 février.

Après leur inoubliable Pour le meilleur et pour le pire, et leur À ciel ouvert donné à Odyssud en ouverture de cette saison, Victor, le colosse toulousain et Kati, la brindille voltigeuse finlandaise, sont de retour avec une création bouillonnante d’énergie. Ils nous présentent aujourd’hui leur famille de cirque de cœur, construite au fil de leurs rencontres aux quatre coins de la planète.

Sur la piste tourbillonnante, entourés de leurs amis finlandais et suisses, virtuoses de la barre au sol, jongleur de massues complètement barré, acrobates sacrément « fortiches », Kati et Victor nous racontent l’intimité d’une vie sous chapiteau, la face cachée du quotidien, entre joies et galères, découragements et réussites. Ils enchaînent les prouesses drôles et époustouflantes et défient les lois de la gravité sous la houlette de quatre musiciens inspirés.

Rendez-vous au Parc des Ramiers Blagnac du 2 au 5 février. Infos : www.odyssud.com