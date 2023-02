Lee Fields en concert ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Lee Fields présentera son Sentimental Fool Tour au Bikini ce vendredi 3 février.

Plus de trois ans après son dernier album qui l’a maintenu au sommet de la scène soul internationale, Lee Fields rejoint le célèbre label new-yorkais Daptone Records et annonce un nouveau disque, Sentimental Fool, attendu le 28 octobre prochain. Le natif de Caroline du Nord retrouve le producteur Gabe Roth (Sharon Jones & The Dap-Kings, Amy Winehouse…), vingt-cinq ans après leur première rencontre déterminante.

Avec une carrière déjà longue de plus de cinq décennies – Lee Fields, 72 ans, est l’un des grands soulmen encore en pleine activité. Vétéran à la carrière atypique, il règne aujourd’hui en maître sur la scène soul contemporaine, entouré des meilleurs musiciens du genre. Son infaillible charme vocal et la qualité de production de ses albums n’ont laissé personne indifférent ces dernières années, pas même des figures du rap américain qui n’hésitent pas à le sampler – Dr. Dre, A$AP Rocky ou encore Travis Scott pour ne citer qu’eux. Brillant de mille feux dans les costumes qu’on lui connaît, écrivant et enregistrant avec une ténacité inébranlable, Lee ne ralentit pas la cadence et continue de construire sa légende.

Réservations : www.lebikini.com