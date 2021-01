Partager Facebook

Le groupe culte The Stranglers sera en concert à Toulouse, au Bikini, le dimanche 5 décembre 2021.

C’est un événement pour les fans du groupe. La tournée des anglais arrive en fin d’année avec 7 dates en France. The Stranglers seront donc sur scène à Toulouse sans le claveriste Dave Grrenfield disparu en mai dernier à cause de la Covid 19. Malgré tout, la tournée aura lieu et nous prouvera que The Stranglers reste un excellent groupe sur la scène rock.

Réservations sur www.bleucitron.net