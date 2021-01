Pascal LAFFAILLE, élu nouveau Directeur de Toulouse INP-ENSAT

Partager Facebook

Pascal Laffaille est le Directeur de Toulouse INP-ENSAT pour un mandat de 5 ans en remplacement de Grégory Dechamp-Guillaume

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Pascal Laffaille, 47 ans, est nommé Directeur de l’École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT), école interne à l’Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP), pour un mandat de 5 ans. Il succède ainsi, depuis le 1er janvier 2021, à Grégory Dechamp-Guillaume qui dirigeait l’ENSAT depuis 2011. Chercheur au sein du laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement, Pascal Laffaille est professeur des Universités en environnement aquatique et ichtyologie à l’ENSAT depuis 2009.

Élu au Conseil des études et de la vie de l’école pendant 5 ans et au Conseil d’école pendant 4 ans, il y enseigne l’écologie aquatique, la gestion des hydrosystèmes et la gestion de projet.

Durant 6 ans, il a été responsable du master 2 Écologie & Biosciences de l’Environnement et pendant 8 ans, de la spécialisation « Qualité de l’Environnement et Gestion des Ressources », dernière année de la formation ingénieur. Il a aussi été élu à la commission recherche de Toulouse INP et membre de la direction de l’ENSAT de 2016 à 2020.