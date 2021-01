Toulouse. Mobilisation autour d’une pétition pour sauver Mix’art Myrys

Partager Facebook

La pétition « (QUE) VIVE MIX’ART MYRYS ! » qui comptabilise plus de 6000 signataires prend de l’ampleur pour soutenir le lieu culturel Mix’art Myrys de Toulouse.

Mix’Art Myrys, lelieu d’expression culturelle situé au 12, rue Ferdinand-Lassale à Toulouse est sous le coup d’une fermeture administrative depuis le mercredi 14 janvier 2021 en raison de la non-conformité des locaux suite à une visite de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs de la ville de Toulouse.

Deux jours après, le 22 janvier 2021, un collectif qui soutient Mix’Art Myrys, a lancé une pétition sur Change.org pour préserver cet espace où collaborent en harmonie des artistes autogérés.

Déjà plus de 6000 signataires en quelques jours pour cette pétition : « Nous, Mix’Art Myrys – collectif d’artistes autogéré, et Soutiens de Mix’Art Myrys, en tant qu’Artistes, Lieux culturels et artistiques, Citoyen.ne.s, Demandons que les travaux de mise en conformité aux normes ERP dans le respect du projet (maîtrise d’usage) soient enfin réalisés par Toulouse Métropole (maîtrise d’ouvrage). Que puisse être pérennisé cet espace d’expérimentation artistique, culturelle, démocratique, sociale et sociétale. Cet espace de liberté, de mutualisation, de coopération, d’autogestion. »

Pour découvrir la pétition : https://www.change.org/p/mix-art-myrys-que-vive-mix-art-myrys

Dimanche 24 janvier, une manifestation était organisée place Arnaud-Bernard à Toulouse pour soutenir Mix’Art Myrys et protester pacifiquement contre la fermeture administrative.