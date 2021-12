The Stranglers en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce dimanche 5 décembre, The Stranglers seront sur la scène du Bikini.

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif. La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”.

Attendez-vous également à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée – comprenant une Cigale de Paris complète – le groupe a repensé certains éléments, qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40.

C’est donc un concert événement à découvrir au Bikini ce 5 décembre.