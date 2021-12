Soirée 90’s vs 2000 au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn





Evènement le vendredi 10 décembre au Bikini avec une grande soirée où les années 90’s affronteront les années 2000’s. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Depuis plusieurs années, le Bikini organise des soirées thématiques autour de plusieurs décennies : 70,80, 90 et 2000. Des soirées incroyablement chaleureuses! Un coup d’oeil dans le rétro, et on saute sur la piste ! Cette fois-ci, c’est une battle entre deux décennies que propose la salle de Ramonville. L’équipe des années 90 affrontera l’équipe des années 2000.

Les années 90 proposeront des groupes et artistes tels que SMASHING PUMPKINS, URBAN DANCE SQUAD, MOBY, OASIS, RED HOT CHILI PEPPERS, THE PRODIGY, BLUR, DE LA SOUL, WEEZER, THE OFFSPRING, BEASTIE BOYS, THE VERVE, BODY COUNT, BECK, SONIC YOUTH, FATBOY SLIM,…L’occasion de redécouvrir des influences et des courants musicaux majeurs de cette période.

En face, les années 2000 présenteront des artistes allant de The Strockes à Justice en passant par Franz Ferdinand, Gorillaz, Snoop Dog, Eminem, Artic Monkeys et tant d’autres pour mettre en avant le retour en force du rock, l’avènement de l’électro-pop et une nouvelle génération de Hip Hop.

Choississez votre camp et rendez-vous au Bikini le 10 décembre! Le Bikini et Toulouse Blog vous offrent vos places !

Soirée 90’s vs 2000’s

vendredi 10 décembre à 23h

Le Bikini