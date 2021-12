Rencontre avec Jérémy Ferrari à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

Mercredi 8 décembre, l’humoriste Jérémy Ferrari sera en rencontre et en dédicaces à la FNAC Toulouse Wilson.

La Fnac Toulouse Wilson accueille l’humoriste Jérémy Ferrari pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de sa boîte de jeu « Gérer une épidémie mondiale sans aucune compétence, tout en gardant la confiance du peuple ».

» État d’urgence » est un jeu de deckbuilding (parfois traduit en » construction de pioche « ) dans lequel les joueurs commencent avec les mêmes cartes puis construisent leur paquet au fil de la partie.Vous démarrez avec une main de cartes faible, mais pas de panique, vous êtes des professionnels ! Devant vous un grand marché où l’on trouve de tout : variants, subventions, fauconniers, soirées clandestines, vaccin russe, Didier Raoult et bien d’autres choses… À chaque tour, attaquez ou achetez des cartes qui vous permettront d’attaquer plus fort ou d’acheter des cartes plus chères. Protégez-vous pour ne pas vous prendre de plein fouet une déclaration de Sibeth ou empochez des sommes faramineuses pour porter le coup fatal au prochain tour grâce à une super attaque !

Il présentera donc ce jeu et il sera aussi en spectacle le soir meme au Casino Barrière de Toulouse !

> https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/humour/jeremy-ferrari.html