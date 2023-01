The Black Angels en concert ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rock des Black Angels s’aventure dans la salle du Bikini Toulouse ce mercredi 1er février.

Depuis leur formation en 2004, The Black Angels sont devenus les porte-drapeaux d’un rock psychédélique capable de cet exercice de style, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles leur nouvel album, Wilderness of Mirrors, (la Jungle des Miroirs) porte si bien son nom.

En effet, durant les cinq ans qui ont suivi la sortie de Death Song, l’album précédent du groupe, et les plus de deux ans passés sur Wilderness of Mirrors, les pandémies, les tourmentes politiques et la dévastation constante de notre environnement ont donné suffisamment de matière à l’approche sonore caractéristique de The Black Angels. Si les membres du groupe redoutaient l’approche de l’année électorale, ils se sont rendus compte que la réalité était pire que ce qu’ils pouvaient imaginer.

Musicalement, le groupe reste fidèle à leurs ancêtres psych-rock comme Syd Barrett, Roky Erickson, Arthur Lee et les membres de The Velvet Underground, dont les noms sont tous mentionnés sur ‘The River’. Un héritage à découvrir au Bikini ce mercredi 1er février !

Infos : www.lebikini.com