Un pop-up éphémère s’installe aux Galeries Lafayette Toulouse

Apollinaire, le magasin français, ou vous pourrez découvrir des marques de vêtements, accessoires, bijoux, pour femme, homme et enfant, sera présente aux Galeries Lafayette de Toulouse du 6 au 18 février prochain.

Convaincues de l’importance de s’habiller de fabrication française depuis quelques années, Apollinaire s’est rendu compte qu’il n’existait pas un lieu sur le web où trouver une offre complète et stylée de mode fabriquée en France. Et pourtant, la France regorge de marques de fabrication française, créatives, de qualité et stylées qui méritent d’être vues etre connues !

Le manque de visibilité est leur principal challenge, c’est pourquoi un site de vente en ligne mettant à l’honneur des marques françaises a été créé.C’est uneplateforme disponible24/24h. Pour toute la famille, une expérience shopping sur mesure, au gré du temps disponible de chacun. Un site que l’on feuillette comme un magazine, avec des suggestions, des thématiques, des nouveautés.

Ce n’est pas tout. Apollinaire a sélectionné plusieurs lieux pour aller à la rencontre des acheteurs et leur proposer toutes leurs marques et aussi leur savoir faire. A Toulouse, en ce mois de février, on pourra retrouver des marques comme Adt, Cecance, Baron papillon, Bott lingerie, Choisis-moi, Epiko, Honeth, Ifa création, Imae swim, La pièce, Little woude, Mashüt, Meg eyewear, Sacs Von, Muse underwear, Paris-Lille, Volgara, Philippine Saint Père, Pleat it, Splice, Thelma rose, Ultra panache, Vous pouvez dormir dans la grange, Atelier maniette, Elegance garden, La mallette, Atelier Farny, DLC …

Pour en savoir plus : www.apollinaire.com