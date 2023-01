Les Coquettes en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Les 1er et 2 février, les Coquettes présentent leur nouveau spectacle « Merci Francis » à l’Aria Cornebarrieu près de Toulouse.

Les Coquettes c’est Lola, Marie et Juliette, un groupe de filles « girly » mais « couillues », mais aussi un bon remède à la déprime. Après un premier spectacle qui a conquis près de 500 000 spectateurs et qui ne les a toujours pas séparé, elles reviennent sur scène avec Merci Francis ! Mélange d’élégance et d’impertinence, Les Coquettes vous retournent sans prévenir. Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche ! Alors si vous voulez connaître le lien entre les « moniques », la raclette, le vivre-ensemble, Châteauneuf et le 69… venez voir les Coquettes !

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/