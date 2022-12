The Amazing Keystone Big Band en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce dimanche 18 décembre, Les 17 musiciens et 2 comédiens de The Amazing Keystone Big Band présenteront Alice au Pays des Merveilles à la Halle aux Grains Toulouse.

Après ses succès à Odyssud et dans les plus grands festivals de jazz, le Amazing Keystone Big Band (lauréat des Victoires du Jazz) revient avec une « Alice » comme vous ne l’avez jamais lu, ni entendu ! Sur scène, musiciens et comédiens nous emmènent de l’autre côté du miroir pour y découvrir les différents styles de jazz qu’ils ont associés aux protagonistes de l’histoire. Swinguez à la manière des thèmes virtuoses de Duke Ellington avec le Lapin Blanc, dansez sur le jazz-funk de James Brown en tombant dans le terrier. Ouvrez la porte du jardin sur une valse jazz et rencontrez la Chenille qui fume sur du jazz teinté de reggae ! Préparez-vous au mambo décoiffant du Chapelier et à la fanfare de la Reine de Cœur. Enfin, revenez à la réalité avec Alice sur un Blues à la Count Basie.

Plus d’infos : https://www.odyssud.com/